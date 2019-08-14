ليفربول يفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر الأوروبية (فيديو)

هدف #تشيلسي الأول عن طريق #جيرو ⚽🔵 pic.twitter.com/8ZIrGQmJUB#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
هدف مانى الاول امام تشيلسى 🔴❤️ pic.twitter.com/XsXsbZksF4— Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) August 14, 2019
هدف #ليفربول الثاني عن طريق #ماني 🔴🔥pic.twitter.com/Y7yXzeNsDw#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
#جورجينهو يتعادل لـ #تشيلسي بركلة جزاء 🔵 🔥pic.twitter.com/xoQScKgrps#ليفربول_تشيلسي— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 14, 2019
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