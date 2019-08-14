ليفربول يفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر الأوروبية (فيديو)

توج فريق ليفربول ببطولة السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافية بالتعادل (2-2) في لقاء أقيم على ملعب فودافون بارك في تركيا.