ضجة بعد إلقاء عمر السومة قميص فريقه الأهلي السعودي على الأرض (فيديو)

انتشرت موجة من التعليقات على فيديو يظهر فيه لاعب فريق "الأهلي" السعودي، النجم السوري عمر السومة، وهو يرمي قميصه أثناء مباراة الفريق ضد فريق "الهلال" ضمن مباريات إياب دور ثمن نهائي أبطال آسيا.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات وانتشر هاشتاغ (#السومة_يرمي_قميص_الأهلي) بعد تصرف السومة في مباراة الأهلي والهلال السعودي.

ويظهر في الفيديو النجم عمر السومة وهو يرمي يلقي قميص ناديه الأهلي على أرضية الملعب قبل إجراء عملية تبديل.

الشعار هذا

هو من طلعك وانت لا شي

كنت غير معروف

وبفضل هذا الشعار أصبحت معروف

الشعار هذا له فضل عليك

ترميه عشانه مدرب تاخر بدخولك ؟

مهند احترق بالدكة ولا سوا مثلك



احترم الشعار وراجع نفسك سنتين وانت منتهي@omaralsomah #السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/AmyR8QONj1 — محمد وسيم💚 (@g12k_ag) August 14, 2019

شهد لقاء الهلال والأهلي أمس الثلاثاء ضمن مباريات إياب دور ثمن نهائي أبطال آسيا، تصرفاً غريباً من المهاجم عمر السومة.

وقالت مواقع أن الآلاف في وسائل التواصل علقوا على التصرف. وانتشر مقطع فيديو يظهر السومة، وهو يلقي قميص ناديه الأهلي على أرض الملعب قبل إجراء عملية تبديل.

وودع الأهلي السعودي البطولة بالرغم من فوزه على الهلال بهدف نظيف، في الدور الـ 16 من "أبطال آسيا" حيث كان الهلال قد تفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.