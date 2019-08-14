ضجة بعد إلقاء عمر السومة قميص فريقه الأهلي السعودي على الأرض (فيديو)

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات وانتشر هاشتاغ (#السومة_يرمي_قميص_الأهلي) بعد تصرف السومة في مباراة الأهلي والهلال السعودي.
ويظهر في الفيديو النجم عمر السومة وهو يرمي يلقي قميص ناديه الأهلي على أرضية الملعب قبل إجراء عملية تبديل.
الشعار هذا— محمد وسيم💚 (@g12k_ag) August 14, 2019
هو من طلعك وانت لا شي
كنت غير معروف
وبفضل هذا الشعار أصبحت معروف
الشعار هذا له فضل عليك
ترميه عشانه مدرب تاخر بدخولك ؟
مهند احترق بالدكة ولا سوا مثلك
احترم الشعار وراجع نفسك سنتين وانت منتهي@omaralsomah #السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/AmyR8QONj1
شهد لقاء الهلال والأهلي أمس الثلاثاء ضمن مباريات إياب دور ثمن نهائي أبطال آسيا، تصرفاً غريباً من المهاجم عمر السومة.
وقالت مواقع أن الآلاف في وسائل التواصل علقوا على التصرف. وانتشر مقطع فيديو يظهر السومة، وهو يلقي قميص ناديه الأهلي على أرض الملعب قبل إجراء عملية تبديل.
وودع الأهلي السعودي البطولة بالرغم من فوزه على الهلال بهدف نظيف، في الدور الـ 16 من "أبطال آسيا" حيث كان الهلال قد تفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.
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