لاعب ليفربول يتحدث عن "العادة" التي يتمنى استمرارها

أعرب فيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول، عن سعادته الغامرة عقب التتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وحقق الريدز اللقب، عقب الفوز على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح في إسطنبول يوم الأربعاء.

وقال فان ديك لموقع ليفربول: "نأمل أن نواصل عادة الفوز بالبطولات. كانت مباراة صعبة، ولعب تشيلسي بشكل جيد. كانت مباراة من الرائع متابعتها، ونحن سعداء بتحقيق الانتصار".

وأضاف فان ديك: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ووضعنا المنافس تحت الضغط. في بعض الأحيان كنا نفقد الكرة وتزداد المساحات بين خطوطنا ما تسبب في زيادة خطورة المنافس. في الشوط الثاني كنا جيدين للغاية".

وأكمل: "لقد خرجنا وأظهرنا ما نريد أن نريه للجميع. الأمر يتعلق بالقليل من الحظ في ركلات الترجيح. المدرب كان يطالبنا بالاحتفاظ بالكرة وأن نلعب وفق أسلوبنا مع تضييق المساحات بقدر الإمكان ووضع المنافس تحت الضغط دائما".

وتابع: "كان الأمر صعباً عليهم في بعض الأحيان، وهناك لحظات كان المنافس يهاجمنا فيها، لكن هذا جزء من اللعبة".

وأتم فان ديك متحدثا عن حارس المرمى أدريان: "أنا سعيد للغاية من أجله. من الجيد لحراس المرمى أن يتمكنوا من وضع بصماتهم في مثل تلك المباريات الكبيرة. أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل ليفربول".