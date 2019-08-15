محمد صلاح أول مصري يحقق السوبر الأوروبي... وثنائي عربي سبقه في التتويج (فيديو)

بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أول لاعب مصري وثالث لاعب عربي يحصد كأس السوبر الأوروبي.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح يوم الأربعاء، واقتناص لقب السوبر الأوروبي الرابع عبر تاريخ النادي.

وسبق الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، محمد صلاح في الفوز بلقب السوبر الأوروبي.

ماجر توّج مع بورتو عام 1987 بالسوبر الأوروبي على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بالفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0)، رغم عدم مشاركته في المباراتين.

الدولي المغربي، أشرف حكيمي، فاز أيضا بكأس السوبر الأوروبي عام 2017، بعد أن تخطى ريال مدريد مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في مباراة لم تشهد مشاركة حكيمي.

محمد صلاح الذي خاض مواجهة السوبر أمام تشيلسي وسجل ركلة الجزاء الخامسة لفريقه، ساهم في إعادة السوبر الأوروبي للريدز، بعد غياب دام 14 عاما.