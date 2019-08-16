بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وديكاداها (7-0) في دوري أبطال أفريقيا

سجل أهداف الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقة (5 و55) وكانو مولي مدافع ديكاداها في مرماه د (29) وعمر السعيد (46) ومحمود الونش (49) وكريم بامبو (77) ومصطفى محمد (80) في المباراة التي قادها المدير الفني المؤقت طارق يحيى.
الهدف الأول لفريق #الزمالك في مرمى #ديكيداها عن طريق أشرف بن شرقي من ركلة جزاء #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/ShJaYs5ImR— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
الهدف الثاني لفريق #الزمالك في مرمى #ديكيداها عن طريق سيربان بالخطأ في مرماه #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/sbf7d2rRB9— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
الهدف الثالث لفريق #الزمالك في مرمى #ديكيداها عن طريق عمر السعيد #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/LcFYsCBvvE— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
الهدف الرابع لفريق #الزمالك في مرمى #ديكاداها عن طريق الونش#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/SeMgHjDqXp— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
بن شرقي يعود ويسجل الهدف الخامس لفريق #الزمالك في مرمى #ديكاداها #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/O2yI8Lh89B— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
الهدف السادس لفريق #الزمالك في مرمى #ديكاداها عن طريق كريم بامبو#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/tj6upSxRwD— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
الهدف السابع لفريق #الزمالك في مرمى #ديكاداها عن طريق مصطفى محمد#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/NOSxo7lX1y— ON Sport (@ONsportEg) August 16, 2019
يذكر أن الفريقان قد اتفقا على إقامة اللقاءين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأصبح تأهل الزمالك لدور الـ32 للبطولة أمرا شبه محسوم بعد هذا الفوز الساحق.
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