بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وديكاداها (7-0) في دوري أبطال أفريقيا

افتتح فريق الزمالك المصري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي غاب عنها منذ 2016، بفوز ساحق على مضيفه ديكاداها الصومالي بنتيجة (7-0)، اليوم الجمعة، في جولة الذهاب بالدور التمهيدي للبطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل أهداف الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقة (5 و55) وكانو مولي مدافع ديكاداها في مرماه د (29) وعمر السعيد (46) ومحمود الونش (49) وكريم بامبو (77) ومصطفى محمد (80) في المباراة التي قادها المدير الفني المؤقت طارق يحيى.

يذكر أن الفريقان قد اتفقا على إقامة اللقاءين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأصبح تأهل الزمالك لدور الـ32 للبطولة أمرا شبه محسوم بعد هذا الفوز الساحق.