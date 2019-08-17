أدريان يكشف عن هدفه المقبل مع ليفربول عقب التتويج بالسوبر

كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول، عن هدف قريب للغاية يسعى لتحقيقه مع الريدز، عقب الفوز بلقب السوبر الأوروبي.

ويتوجه الريدز إلى سانت ماري اليوم لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عقب الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي.

وقال أدريان لموقع ليفربول : "عندما تفوز يكون تفكيرك إيجابياً ويشعر جسدك بتحسن كبير. نحن نعلم أنها كانت مباراة طويلة للغاية، لكن الجميع الآن يركزون على المباراة المقبلة".

وتابع أدريان "قد تكون هذه الخطوة التالية بعد اللعب في آنفيلد والحصول على لقب يوم الأربعاء. قد تكون خطوة رائعة للأمام أن أحقق أول مباراة بشباك نظيفة أمام ساوثهامبتون".

المنافس افتتح مشواره في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه بيرنلي.

وأضاف صاحب الـ32 عاما "ستكون مباراة مختلفة كونهم يخوضونها على ملعبهم. بدون شك يرغبون في تقديم مباراة جيدة أمام جماهيرهم".

وأتم "من الواضح أنهم يعرفون أننا ليفربول وسنذهب إلى هناك من أجل الفوز. نحتاج للقيام بعملنا على أكمل وجه، وأرى أنه يمكننا حصد الثلاث نقاط".