عقب اعتدائه على مسن.. هجوم قاس من نورمحمدوف على مكريغور (فيديو)

هاجم المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، نظيره الأيرلندي كونور ماكغريغور، عقب اعتدائه على مسن داخل حانة.

وانتشر فيديو لماكغريغور، وهو يدخل إلى حانة في العاصمة الأيرلندية دبلن، ثم بدأ في سكب جرعات من مشروب الويسكي في الكؤوس المصفوفة أما الجالسين.

وحينما رفض أحد الجالسين في الحانة، الويسكي الذي تنتجه شركة ماكغريغور ويحمل اسم "تويلف"، وجه المقاتل لكمة لوجه الرجل.

وقال نورمحمدوف لموقع "إم إم فايتنغ" المهتم بالرياضات القتالية "يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص في السجن، إن ماكغريغور لا يحترم أحدا. نعم لقد فعل أشياء جيدة للرياضة، لكنه الآن فقد عقله، إنه مجنون، يجب على السلطات أن تتعامل معه. أنا غاضب جدا بسبب الفيديو. اليوم ضرب رجلا مسنا، وماذا سيحدث غدا؟".

وأضاف البطل الروسي "أستطيع أن أتخيل مقدار الأخبار الهائل التي كانت ستتداول لو كنت أنا مكانه ومتورط بهذه الفضيحة. ما موقف الحكومة الإيرلندية من تصرفاته؟ ولماذا يحصل على تأشيرة دخول إلى أمريكا دون أي مشاكل؟ يجب أن يكون ماكغريغور خلف القضبان".

ماكغريغور خسر أمام حبيب نورمحمدوف في النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم في "يو إف سي"، في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة لاس فيغاس.

وحافظ حبيب صاحب الـ30 عاما، على سجله الخالي من الهزائم في 27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.