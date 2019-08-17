بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو (3-1) في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-1) على سيلتا فيغو، خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة 91.

Real Madrid’s highlights vs Celta Vigo



Celta Vigo 1-3 Real Madrid | #CELRMA pic.twitter.com/MDxQGmJ0C7 — H 🇵🇹 (@HugoooG78) August 17, 2019

وكان برشلونة قد خسر أمس الجمعة من مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في افتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الثالثة، ليرتقي صدارة الدوري الإسباني مبكرا، ومستغلا تعثر برشلونة غريمه التقليدي وحامل اللقب.