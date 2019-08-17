بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (2-2) في الدوري الإنجليزي

تعثر فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في مباراته الثانية ضمن مسابقة الدوري، وذلك بتعادله مع ضيفه توتنهام 2-2 مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد".

وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج في الدقيقة (20) وسيرجيو أجويرو في الدقيقة (35)، فيما أحرز إريك لاميلا في الدقيقة (23) ولوكاس مورا في الدقيقة (56) لتوتنهام.

الدوري الانجليزي I اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كاملة تعليق رؤوف خليف HD#مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/tUTlvs0xq2 — أهداف السيتي وتوتنهام HD (@HD47627929) August 17, 2019

وبهذا الفوز، يرتقي رصيد سيتي وتوتنهام إلى 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن ليفربول وآرسنال المتصدرين.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون (2-1)، اليوم السبت، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة في أول جولتين.