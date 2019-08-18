إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي.. وتعيين مدرب مؤقت

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة مارتين لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق، عقب توديع كأس مصر، مع تعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

الأهلي وجه الشكر للاسارتي ومعاونيه الأجانب "على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية"، وفقا لبيان النادي الرسمي.

وقررت لجنة التخطيط تكليف محمد يوسف بمسؤولية قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

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الأهلي يشكر لاسارتي ومعاونيه .. ويكلف يوسف بالمهمة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.#يلا_يا_أهلي #نادي_القرن pic.twitter.com/zBWJT6pDmT — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 18, 2019

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت إدارة لاسارتي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي يوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.