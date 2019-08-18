مصر تهزم ألمانيا وتتوج بلقب كأس العالم لكرة اليد للناشئين

كتب ناشئو مصر التاريخ، بتحقيق لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية.

نجح الفراعنة في إنهاء الشوط الأول، متقدمين بنتيجة 19 هدفا مقابل 13، قبل حسم اللقاء.

Egypt are the champions! 🇪🇬🥇They become the first team from Africa to take the Youth World Championship title with a powerful win, while @DHB_Teams secure their first silver medal in the competition 🔥💪🏼 pic.twitter.com/I2Hx7FonLI — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

الرباعي أحمد هشام "دودو"، ووليد حسن قداح، وعبد الرحمن حميد، وياسر كتب تاريخا رائعا، حيث أنه قبل عدة أسابيع توج الرباعي مع منتخب مصر للشباب ببرونزية بطولة العالم.

وعاد الرباعي إلى مصر للانضمام إلى بعثة منتخب الناشئين ليساهموا في إنجاز تاريخي وهو التتويج ببطولة العالم.