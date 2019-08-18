إطلاق اسم محمد بن سلمان على الدوري السعودي

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة قراره، خلال حفل تدشين الموسم الجديد.
وقال رئيس هيئة الرياضة: "كل الشكر للملك سلمان وولي العهد على دعمهما للرياضة، وآخرها الدعم السخي الذي أعلن عنه من أسابيع 2.5 مليار للأندية، بجانب التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يحظى به الدوري وأندية، واهتمام ولي العهد بتطوير الأنظمة المالية والإدارية في المملكة".
#تدشين_الدوري_السعودي#MBSLeague#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/iuf5xTu7n3— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2019
وأضاف "من هذا المنطلق وتقديرًا وعرفانًا بهذه المبادرات، يسرنا إعلان استمرار إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة، لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي التسمية التي نعتز بها جميعا، ونتمنى للأندية إسعاد جماهيرها وتقديم المتعة والإثارة للدوري".
أندية عريقة.. واسم كبير.. هذا هو دورينا #MBSLeague#تدشين_الدوري_السعودي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/DOKH5tiGRl— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2019
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 22 من الشهر الجاري، بمباراتين في اليوم الأول، بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.
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