اللعنة تواصل ضرب ريال مدريد... خامس إصابة في خط الوسط

استمرت لعنة الإصابات في ضرب صفوف ريال مدريد، رغم أن الموسم في بدايته، ليزيد عدد المصابين في خط الوسط فقط إلى 5 لاعبين.

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه الإسباني إبراهيما دياز، في عضلات ساقه اليمنى، وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضح النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية أظهرت أن لاعب وسطه يعاني من إصابة في الفخذ.

ولم يحدد ريال مدريد المدة التي سيغيبها دياز عن صفوف الفريق، لكن أكدت أنه سيكون خارج الحسابات المباراة المقبلة.

Parte médico de Brahim.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 20, 2019

​وكان لاعب مانشستر سيتي السابق، قد تعافى لتوه من إصابة تعرض لها في بداية الموسم.

ويصل بتلك الطريقة، عدد اللاعبين المصابين في خط وسط إلى خمسة لاعبين تقريبا، ما يشكل ضربة كبيرة للميرنغي في استهلال موسم يحاول فيه مصالحة جماهيره عقب الموسم الماضي المخيب.

Brahim, lesionado de nuevo esta vez estará 1 mes de baja, ánimo @Brahim pic.twitter.com/ReCvp1IgwR — Inside Bernabéu (@bernabeu_inside) August 20, 2019

​وينضم دياز إلى قائمة إصابات ريال مدريد، التي شملت، إيدن هازرد القادم من تشيلسي الإنجليزي، وماركو أسينسيو، ورودريغو، وفرلاند ميندي.

وافتتح ريال مدريد حملته من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني بفوز على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسيخوض مباراته المقبلة يوم السبت أمام بلد الوليد.