رونالدو يجيب عن سؤال يتعلق بموعد اعتزاله

أجاب اللاعب البرتغالي، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن السؤال الذي يشغل بال كل محبيه حول موعد اعتزله.

وقال رونالدو لقناة "تي في آي": ربما سأنهي مسيرتي الكروية العام المقبل، لكن ربما أستطيع اللعب حتى الأربعين من عمري، لا أعرف حتى الآن.

وانتقد نجم يوفنتوس المبالغ الضخمة التي تصرف لضم اللاعبين في مختلف دول العالم.

وقال رونالدو "اليوم، يمكن لأي لاعب أن يكلف 100 مليون دولار دون إظهار أية مهارات أو إنجازات تذكر في كرة القدم، هناك المزيد من المال. أنا لا أتفق مع هذا".

الأسطورة كريستيانو سجل 53 هاتريك في مسيرته. 🙌 pic.twitter.com/qV3lbWwbMv — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) June 8, 2019

ورحل رونالدو الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف الريال حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.