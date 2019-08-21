مانويل جوزيه يحسم قراره بشأن تدريب الأهلي المصري

فردا على سؤال لموقع "في الجول"، عن إمكانية عودته لتدريب نادي القرن الأفريقي، أجاب الثعلب البرتغالي "أعلنت من قبل اعتزالي، ولا يوجد ما يجعلني أغير قراري في الوقت الحالي".

وحول ما إذا كانت هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي لتولي المنصب؟ هنا رد جوزيه "لا تعليق".

ويبحث الأهلي عن خليفة لمارتين لاسارتي، الذي رحل لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز 1-0 في دور الـ16 لكأس مصر، بعد أسابيع من فوزه بالدوري.

ولكنه كان قد خرج من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة كبيرة، 5-1 في مجموع المباراتين، ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية.

يذكر أن مانويل جوزيه اسم مطروح دائما لتولي منصب المدير الفني بالأهلي.

وقاد مانويل جوزيه الأهلي في ثلاث ولايات، البداية كانت في صيف 2001 حتى مايو 2022، ثم من يناير 2004 وحتى مايو 2009.

وعاد جوزيه مرة أخرى إلى الأهلي في يناير 2011 وحتى مايو 2012.

وحقق جوزيه مع الأهلي لقب الدوري 6 مرات ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات ولقب كأس مصر مرتين.