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    حفل توزيع جائزة الأفضل في 2017 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بريطانيا 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    رونالدو: ميسي جعل مني لاعبا أفضل

    © AFP 2019 / Ben Stansall
    رياضة
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    عبر نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه بمسيرة قائد ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، متحدثا عن المنافسة التي تجمع بينهما منذ أعوام.

    وقال رونالدو لقناة "تي في آي"، اليوم الاربعاء: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا أنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا".

    وتابع: "هي منافسة جيدة ولكنها ليست استثنائية. الأمريكي مايكل جوردان كان لديه منافسين في كرة السلة، البرازيلي الراحل آيرتون سينا والفرنسي ألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في فورمولا 1".

    كريستيانو رونالدو
    © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
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    وأضاف: "لا شك أن ميسي جعل مني لاعبا أفضل والعكس صحيح. عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره".

    وعندما سئل عن علاقته خارج الملاعب مع ميسي، الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، أشار رونالدو إلى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

    وأتم صاحب الـ34 عاما: "لدي علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما. لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك".

    يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، على أن يعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية يوم 29 أغسطس/آب.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, الليغا, الدوري الإسباني, برشلونة, ريال مدريد, ميسي, رونالدو
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