الموت يغيب لاعب منتخب غانا والزمالك السابق

أفادت تقارير صحفية غانية بأن جونيور أغوغو، المهاجم الدولي الغاني ولاعب الزمالك المصري السابق، توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 40 عاما، في العاصمة البريطانية لندن.

ودخل أغوغو المستشفى في عام 2015 بعد إصابته بجلطة في المخ، وفي أبريل/نيسان 2019، كشف المهاجم أنه لم يعد بإمكانه الكتابة بيده اليمنى، إثر الجلطة التي ألمت به قبل أربع سنوات.

اللاعب الغاني تألق بقميص منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2008، لينتقل للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، وسجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالقميص الأبيض فقط.

Tributes pour in for former Black Stars striker Junior Agogohttps://t.co/sy9c75jF0N — GhanaWeb.com (@TheGhanaWeb) August 22, 2019

وارتدى أجوجو قمصان أندية شيفيلد وينزداي الإنجليزي وشيكاغو فاير الأمريكي وكوينز بارك رينجرز ونوتنجهام فوريست.

واعتزل اللاعب بعدما ارتدى قميص فريق هيبرينيان الأسكتلندي في 2012، قبل أن تصيبه الفاجعة في ديسمبر/كانون الأول 2014.