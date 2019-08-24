كلوب: لاعبو ليفربول لا يحتاجون لتذكيرهم بقوة أرسنال

حرص يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الإشادة بقوة منافسه أرسنال، معربا عن ثقته في إدراك لاعبي الريدز مدى صعوبة مواجهة، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

وكتب كلوب عبر الموقع الرسمي لليفربول قبل مواجهة أرسنال "أعتقد أنه لا يوجد شك في أن أرسنال سيكون أقوى هذا الموسم مقارنة بالماضي. هناك تغيير شامل في الفريق، وقد ضموا صفقات مذهلة هذا الصيف".

ويحل "المدفعجية" ضيوفا على ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع "لديهم كل ما يلزم للذهاب بعيداً. لاعبو فريقي لا يحتاجون لتذكيرهم بأنهم يواجهون منافسا من الطراز العالمي".

وأكمل كلوب متحدثا عن فريقه "كانت بداية الموسم مكثفة، لكن هذه المجموعة من اللاعبين لا تهتم بذلك. هم لا ينظرون لكثافة المباريات على أنها شيء يجلب الخوف. هذا جزء من هويتنا كفريق واحد".

Pure technique 👌



⏪ A Steven Gerrard special against @Arsenal 🔥 pic.twitter.com/f3ch7r13hE — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019

وأضاف "القدرة على امتصاص الصدمات والرد عليها، أكثر ما يسعدني إلى الآن. نحن فريق إذا تم هدمه، يكون لديه القدرة على الارتداد والمشاركة مرة أخرى".

وأتم "سنواجه الانتكاسات على مدار الموسم، وسيتعين علينا الوقوف في وجه عقبات كبيرة يجب تخطيها، لكن مع هذا الفريق أعلم أننا سنرتفع ولن نغرق. هذا ما أحبه كثيراً في فريقي".