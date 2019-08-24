ماكغريغور يعتذر عن ضرب رجل مسن في حانة.. فيديو

ووصف ماكغريغور مقطع الفيديو الذي صور الاعتداء، قائلا إنه "يشبه الخنجر في قلبي".

وأضاف، "أن الرجل الذي ضربه كان من حقه أن يستمتع بوقته في الحانة دون أن ينتهي الأمر بما حدث".

وأكد المقاتل، "حاولت إصلاح ما فعلت، لكن هذا ليس مهما فقد كنت على خطأ ويجب أن أتحمل المسؤولية وأواجهه".

وأدلت الضحية وهو من سكان مدينة دبلن البالغ 50 عاما، ببيان أمام الشرطة الأيرلندية، كما أبلغ الأصدقاء أنه غير مهتم بالاعتذار أو التعويض، بل بالعدالة فقط.

يواجه المقاتل تهمة اعتداء، وسيتم استدعاء ماكغريغور للمثول أمام محكمة مقاطعة دبلن للرد على التهمة، في حالة إدانته، سيُطلب منه دفع غرامة عن المخالفة.

هذا وانتشر فيديو لماكغريغور، وهو يدخل إلى حانة في العاصمة الأيرلندية دبلن، ثم بدأ في سكب جرعات من مشروب الويسكي في الكؤوس المصفوفة أمام الجالسين.

وحينما رفض أحد الجالسين في الحانة، الويسكي الذي تنتجه شركة ماكغريغور ويحمل اسم "تويلف"، وجه المقاتل لكمة لوجه الرجل.

كما هاجم المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، نظيره الأيرلندي كونور ماكغريغور، عقب اعتدائه على مسن داخل حانة.