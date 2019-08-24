مدرب بيتيس "أتمنى مرض ميسي"

تمنى مدرب ريال بيتيس، روبي، تأجيل عودة ليونيل ميسي، إلى الملاعب ليغيب عن مواجهة فريقه حتى لو تعرض لحمى.

قال مدرب ريال بيتيس الحالي وإسبانيول السابق في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أن ميسي سوف يلعب أساسيا رغم أنني أتمنى لو تعرض للمرض أو لحمى تبعده فقط عن هذه المواجهة".

وأضاف "علينا أن نلعب المباراة بشجاعة وبهدف الخروج بنتيجة إيجابية وحتى لو غاب ليو أعتقد أنّ بديله سيكون لاعبا خطيرا أيضا".

ورفض روبي، الحديث عن إمكانية عودة نيمار دا سيلفا إلى القلعة الكتالونية مؤكدا بأن البرازيلي بين أفضل 5 لاعبين في العالم.

وبحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار إلى ريال مدريد حال لم يتلقى عرض مناسب من برشلونة خلال الساعات المقبلة.