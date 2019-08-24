بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي (3-2) في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي انتصاره الأول هذا الموسم مع فرانك لامبارد، بالفوز على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم تامي أبراهاما للضيوف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل تود كانتويل في الدقيقة السادسة.

ومع حلول الدقيقة 17 يتقدم ماسون ماونت للبلوز من جديد، إلا أن تيمو بوكي أدرك التعادل في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومع حلول الدقيقة 68 يسجل تامي أبراهاما ثاني أهدافه وثالث أهداف تشيلسي، ليحصد الثلاث نقاط من أجل الفريق الأزرق.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده لأربع نقاط محتلا المركز العاشر، بفارق نقطة عن نورويتش سيتي القابع في المركز الثالث عشر.