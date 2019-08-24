بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (3-1) في الدوري الإنجليزي

وتقدم الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح فريق أرسنال، الذي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 85.
ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ماتيب pic.twitter.com/YW9aX0ft4X— مجنوووون كوره (@8FAnnbJoFLV39vA) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
وأحرز أهداف الريدز جويل ماتيب، في الدقيقة 41، بينما أحرز محمد صلاح هدفين في الدقيقة 49 والدقيقة 58.
#LIVARS— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2020) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " محمد صلاح " 😍😍😍👏@i7S8R via pic.twitter.com/rWle3pdt00
وظلت شباك النادي الإنجليزي نظيفة حتى تمكن لوكاس توريرا، من إحراز هدف الأرسنال الوحيد في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة 3 للريدز مقابل هدف واحد للأرسنال.
ليفربول 3 × 1 ارسنال | هدف ارسنال توريرا " 🎥— الحساب مقفل 🚫 (@ADNAN_GOAL9) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽
⠀https://t.co/RiFZfIWKyn@ADNAN_GOAL #LIVARS #ليفربول_ارسنال_الدوري pic.twitter.com/tE4RWuE1hA
وللفريقين تاريخ حافل من المواجهات، لكن ليفربول يتفوق برصيد 74 انتصارا مقابل 64 فوزا لأرسنال و52 تعادلا في اللقاءات التي جمع الفريقين وعددها 191 مباراة.
وفي آخر 8 لقاءات بين الأرسنال وليفربول لم يحقق الأرسنال فوزا واحد، حيث كان آخر فوز له في أبريل/نيسان عام 2015.
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