بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (3-1) في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا بعدما تفوق على فريق أرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح فريق أرسنال، الذي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 85.

ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ماتيب pic.twitter.com/YW9aX0ft4X — مجنوووون كوره (@8FAnnbJoFLV39vA) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

وأحرز أهداف الريدز جويل ماتيب، في الدقيقة 41، بينما أحرز محمد صلاح هدفين في الدقيقة 49 والدقيقة 58.

وظلت شباك النادي الإنجليزي نظيفة حتى تمكن لوكاس توريرا، من إحراز هدف الأرسنال الوحيد في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة 3 للريدز مقابل هدف واحد للأرسنال.

وللفريقين تاريخ حافل من المواجهات، لكن ليفربول يتفوق برصيد 74 انتصارا مقابل 64 فوزا لأرسنال و52 تعادلا في اللقاءات التي جمع الفريقين وعددها 191 مباراة.

وفي آخر 8 لقاءات بين الأرسنال وليفربول لم يحقق الأرسنال فوزا واحد، حيث كان آخر فوز له في أبريل/نيسان عام 2015.