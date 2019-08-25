أغويرو يحقق إنجازا تاريخيا.. واللاعب يعلق: لم أكن أعرف

لم يكن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي يعلم أن هدفه في مرمى بورنموث هو هدفه الـ 400 في مسيرته.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، سجل منهم الأرجنتيني الدولي هدفين.

وقال أغويرو: "وصلت لهدفي الـ 400؟ يا إلهي لم أكن أعرف ذلك"، مضيفا "الأهداف دائما مهمة للغاية. أنت تحتاجها من أجل تحقيق الانتصار".

Gran victoria! Muy feliz por haber llegado a los 400 goles en mi carrera. Y felicitaciones @21LVA por los 400 partidos con el City!//What a win! Very happy for scoring the 400th goal in my career. Big grats to @21LVA for his 400th match with City too! C'mon, City 🤟🏽 pic.twitter.com/3fUpsd2pCU — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 25, 2019

وأكمل "كل أهدافي مهمة. ليس لدي هدف مفضل من الـ 400، جميعهم مهمين بالنسبة لي".

وعن الانتصار أمام بورنموث، قال أجويرو: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا نقاتل دائما من أجل الانتصار".

وأتم "نحن سعداء بتحقيق الانتصار هنا أمام بورنموث".