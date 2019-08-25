أغويرو يحقق إنجازا تاريخيا.. واللاعب يعلق: لم أكن أعرف

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، سجل منهم الأرجنتيني الدولي هدفين.
وقال أغويرو: "وصلت لهدفي الـ 400؟ يا إلهي لم أكن أعرف ذلك"، مضيفا "الأهداف دائما مهمة للغاية. أنت تحتاجها من أجل تحقيق الانتصار".
Gran victoria! Muy feliz por haber llegado a los 400 goles en mi carrera. Y felicitaciones @21LVA por los 400 partidos con el City!//What a win! Very happy for scoring the 400th goal in my career. Big grats to @21LVA for his 400th match with City too! C'mon, City 🤟🏽 pic.twitter.com/3fUpsd2pCU— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 25, 2019
وأكمل "كل أهدافي مهمة. ليس لدي هدف مفضل من الـ 400، جميعهم مهمين بالنسبة لي".
وعن الانتصار أمام بورنموث، قال أجويرو: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا نقاتل دائما من أجل الانتصار".
وأتم "نحن سعداء بتحقيق الانتصار هنا أمام بورنموث".
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