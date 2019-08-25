الأهلي يستقر على 3 أسماء لتدريب الفريق.. والإعلان خلال أيام

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، الاستقرار على ثلاثة مدربين تمهيدا للتعاقد مع أحدهم لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان رسمي صادر من النادي الأهلي، جاء الاستقرار على الثلاثي وفقا لعدة عوامل، أبرزها إنجازات المدرب، بصمته على الأداء، الاستقرار في مكان عمله سابقًا، مقوماته الشخصية وطموحاته.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي لمعرفة شروط كل منهم للتعاقد على حدة، ومحاولة التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن قبل عرض الأمر على مجلس إدارة النادي الأهلي.

ولم تكشف اللجنة في بيانها عن الأسماء الثلاثة.

اللجنة اختتمت بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن عن تفاصيل حسم المفاوضات بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.