بالصور... ابن ميسي يخطف الأنظار

وغاب ميسي عن مباراة مع ريال بيتيس بسبب إصابته لكنه كان حاضرا مع أطفال ثلاث: بنيامين سواريز؛ وتياغو، وماتيو ميسي، في المباراة.
وتابع الجميع المبارة باستثناء ماتيو الذي فضل مواصلة النظر إلى الأمام وتناول الموز، كما تبين في الصور.
Man of the match - Mateo Messi😍#BarcaBetis pic.twitter.com/FdTzTszNHe— Shramìk Ballal (@nugatory21) August 25, 2019
وكانت نظرة ماتيو الصغير مليئة بالتركيز والجدية ما لفت انتباه العديد من المعجبين.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الكاميرات من التقاط لحظات جميلة أخرى.
وبالعادة الابن الثاني هو المشاغب وفقا لوالده، لديه الكثير من وقت الفراغ لذا فهو يشعر بالملل ويبدأ بالشغب.
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