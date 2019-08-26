بالصور... ابن ميسي يخطف الأنظار

سرق أحد أبناء ليونيل ميسي، ماتيو، البالغ من العمر ثلاث سنوات، الأنظار وهو يأكل موزة، خلال المباراة بين برشلونة وبيتيس في برشلونة.

وغاب ميسي عن مباراة مع ريال بيتيس بسبب إصابته لكنه كان حاضرا مع أطفال ثلاث: بنيامين سواريز؛ وتياغو، وماتيو ميسي، في المباراة.

© REUTERS / ALBERT GEA ميسي يحضر المباراة مع أطفاله

وتابع الجميع المبارة باستثناء ماتيو الذي فضل مواصلة النظر إلى الأمام وتناول الموز، كما تبين في الصور.

وكانت نظرة ماتيو الصغير مليئة بالتركيز والجدية ما لفت انتباه العديد من المعجبين.

© REUTERS / ALBERT GEA ميسي مع ابنه ماتيو

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الكاميرات من التقاط لحظات جميلة أخرى.

وبالعادة الابن الثاني هو المشاغب وفقا لوالده، لديه الكثير من وقت الفراغ لذا فهو يشعر بالملل ويبدأ بالشغب.