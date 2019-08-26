أهداف مباراة إنتر وليتشي (4-0) في الدوري الإيطالي... لوكاكو يسجل مع ظهوره الأول (فيديو)

افتتح إنتر ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بالفوز على ضيفه ليتشي برباعية نظيفة.

سجل أهداف النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو في أول ظهور له مع الفريق وأنطونيو كاندريفا في الدقائق 21 و24 و60 و84.

بهذه النتيجة يتصدر إنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن لاتسيو الوصيف.