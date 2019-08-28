فريق يستقبل ضيفه في تصفيات دوري الأبطال بدبابة (صورة)

أثار مشجعو نادي "رد ستار بلغراد" الصربي جدلا واسعا في أوروبا بعد أن وضعوا دبابة قديمة تعود للحقبة السوفيتية أمام مدخل الملعب الخاص بهم، قبل ساعات من لقاء فريق يانج بويز السويسري.

الفريق الصربي وقبل لقاء الإياب على أرضه ضمن إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، قام بوضع الدبابة على مدخل ملعبه الخاص.

وأثارت الصورة حفيظة حكومة كرواتيا التي استقلت عن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، عقب تفككها في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مما حدث، خصوصا لما يحمله من دلالات عرقية، وما يثيره من إحياء لنزعات العنف القائمة على دوافع إثنية وسياسية.

Hey @ChampionsLeague, do you support #CrvenaZvezda placing a tank used in the barbaric destruction of #Croatia’s #Vukovar in front of Marakana stadium before the game against #BSCYB?



Does @UEFA’s Control, Ethics & Disciplinary Body condone such warmongering?#EqualGame #UCL pic.twitter.com/1ZH1oobDMG — Jeffrey Bačić (@jeffreybacic) August 27, 2019

يذكر بأن الدبابة زينت بألوان قميص رد ستار بلغراد، ووضعت أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش، الإثنين السادس والعشرين من أغسطس/ آب، قبل يوم كامل من موعد المباراة المرتقبة بين رد ستار ويانج بويز في إياب الدور التمهيدي، لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.