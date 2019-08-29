لاعب ليفربول: متحمسون للدفاع عن لقب دوري الأبطال

النجاح الذي حققه الريدز الموسم الماضي والفوز بلقب دوري الأبطال تحت قيادة يورغن كلوب، يمنح فابينيو الثقة للوصول إلى المباراة النهائية هذا الموسم.

يشعر البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، بالإثارة الشديدة، مع اقتراب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حامل اللقب، يضمن موقعه في التصنيف الأول، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة المقرر لها مساء اليوم الخميس.

وقال فابينيو لموقع ليفربول: "دوري الأبطال منافسة خاصة. نحن الأبطال، لذلك سيكون هناك دائما الكثير من التوقعات بشأننا".

وأضاف فابينيو: "بما أننا الأبطال، كل الفرق الأخرى ستركز علينا أكثر. نحن متحمسون لخوض منافسة هذا الموسم".

وأتم الفائز مع الريدز بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال: "نعلم مدى قوة الفرق المنافسة، ولهذا علينا أن نعمل بكل جد وثقة".

يذكر أن ليفربول توج باللقب الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه، عقب التغلب في النهائي على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.