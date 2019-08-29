تعرف على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وأظهرت قرعة دور المجموعات عددا من المواجهات النارية، التي جاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
كلوب بروغ
جالاطا سراي
#UCLdraw https://t.co/dMJD4bvKqk pic.twitter.com/SouCyUhR5q— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
المجموعة الثانية:
باريس ميونيخ
توتنهام هوتسبر
أولمبياكوس
ريد ستار
#UCLdraw https://t.co/ji73MqNxCJ pic.twitter.com/3BW9tYZekE— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
المجموعة الثالثة:
مانشستر سيتي
شاختار دونتسيك
دينامو زغرب
أتلانتا
The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn
المجموعة الرابعة:
يوفنتوس
أتليتكو مدريد
بايرليفركوزن
لوكوموتيف موسكو
المجموعة الخامسة:
ليفربول
نابولي
سالزبورغ
جينك
المجموعة السادسة:
برشلونة
بروسيا دورتموند
إنتر ميلان
سلافيا براغ
المجموعة السابعة:
زينيت سان بطرسبرغ
بنفيكا
ليون
لايبزغ
المجموعة الثامنة:
تشيلسي
أياكس أمستردام
فالنسيا
ليل
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