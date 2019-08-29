تعرف على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت قرعة دور المجموعات عددا من المواجهات النارية، التي جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

كلوب بروغ

جالاطا سراي

​المجموعة الثانية:

باريس ميونيخ

توتنهام هوتسبر

أولمبياكوس

ريد ستار

​المجموعة الثالثة:

مانشستر سيتي

شاختار دونتسيك

دينامو زغرب

أتلانتا

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍



3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

​المجموعة الرابعة:

يوفنتوس

أتليتكو مدريد

بايرليفركوزن

لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة:

ليفربول

نابولي

سالزبورغ

جينك

المجموعة السادسة:

برشلونة

بروسيا دورتموند

إنتر ميلان

سلافيا براغ

المجموعة السابعة:

زينيت سان بطرسبرغ

بنفيكا

ليون

لايبزغ

المجموعة الثامنة:

تشيلسي

أياكس أمستردام

فالنسيا

ليل