في حدث نادر.. المدافع الهولندي فان دايك يفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس 29 أغسطس/آب، مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك، جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وجمع فان دايك بلقبي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد اللقب الأوروبي مع الريدز الموسم الماضي.

وكان فرجيل فان دايك مرشحا للقب أفضل لاعب، بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكما حصل زميله في ليفربول، الحارس البرازيلي أليسون بيكر، على لقب أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا.

وحصد ليونيل ميسي على لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا.

كما نال الهولندي فرينكي دي يونغ على جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا.