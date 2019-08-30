أوليفر كان يعود لبايرن ميونيخ العام المقبل

يعود القائد السابق أوليفر كان إلى نادي بايرن ميونيخ مجددا بعد أن أعلن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيصبح عضوا بمجلس إدارة النادي في العام المقبل ثم سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في 2022.

ووقع كان، الفائز بثمانية ألقاب للدوري بين 1994 و2008 مع بايرن، على عقد لمدة خمس سنوات بعد تصويت المجلس بالإجماع على هذه الخطوة في اجتماع أمس الخميس.

وبعد انتهاء عقد كارل هاينز-رومنيجه، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، سيصبح كان الرئيس والرئيس التنفيذي.

💪 REMEMBER DER TITAN! 💪 @OliverKahn has been appointed Chief Executive of #FCBayern München AG, starting in 2022. pic.twitter.com/NPmHyfkPq4 — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 30, 2019

​وقضى كان نحو 14 عاما في صفوف نادي بايرن ميونخ، كحارس مرمى، إذ انضم إلى الفريق في موسم 1994-1995، وظل حتى عام 2008.

وحقق كان أهم الألقاب الممكنة مع النادي مثل الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. كما لعب كان مع المنتخب الألماني 86 مباراة وكان قائدا للمنتخب ونال معه المركز الثاني في كأس العالم عام 2002.