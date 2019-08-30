بالصور... عمرو زكي يتعرض لحادث مروع

تعرض اللاعب المصري عمرو زكي، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، لحادث سير مروع، صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.

وذكر موقع "يلا كورا" أن الحادث أسفر عن تهشم سيارة اللاعب السابق، وتعرضه لجروح بالغة، وتم نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مجموعة من الصور تظهر تعرض زكي، لإصابات في مناطق متفرقة بجسده، وتحطم سيارته بالكامل.

ومن جانبه أكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" أن حالة اللاعب الصحية لا تزال في خطر.

يشار إلى أن عمرو زكي، البالغ من العمر 36 عاما، بدأ مسيرته عام 2001 مع فريق المنصورة، قبل أن ينتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك.

واعتزل عمرو زكي كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.