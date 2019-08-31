سجائر ساري تثير الغضب في يوفنتوس

تسود حالة من الغضب نادي يوفنتوس الإيطالي بسبب إصرار مدرب الفريق مارويسيو ساري، على الاستمرار في التدخين، وخاصة بعد تعرضه لإلتهاب رئوي حاد دفعه للغياب عن المباراة الأولى للفريق أمام بارما.

تريد إدارة الفريق الإيطالي من ساري التركيز على صحته، في الوقت الذي يرفض فيه التوقف عن التدخين بخاصة بعد انتكاسته الاخيرة.

ساري الذي ظهر منذ أيام ممسكا بعلبة سجائر وهو يلتقط صورة مع أحد المعجبين أثارت سخط النادي الإيطالي، وخاصة بعد تعافيه من الانتكاسة.

A photo of Sarri smoking during his recovery has prompted “irritation” from the Juventus hierarchy. [Ansa] Photo by Corriere della Sera #Sarri #Juventus pic.twitter.com/gcNmFKDXEn — Juve World (@JuveWorldNews) August 28, 2019

يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي حيث كان ساري يدرب سابقا، قد خصص غرفة خاصة له من أجل التدخين وبشكل منفصل عن غرف اللاعبين.

وكان ساري قد اعترف قبل شهور بأنه يدخن حوالي 60 سيجارة في اليوم الواحد، وقال "أثناء المباريات لا أشعر بالحاجة إلى التدخين، لكن مباشرة بعد انتهاء المباراة يعد التدخين أمرا ضروريا".

ويرتبط ساري مع يوفنتوس بعقد مدته 3 سنوات.