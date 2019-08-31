مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون بهدف لكل منهما (فيديو)

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون بهدف لكل منهما، اليوم السبت، على ملعب "سانت ماري"، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل دانييل جيمس هدف اليونايتد في الدقيقة 10، وعادل يانيك فيسترجارد النتيجة لساوثهامبتون، في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا، كما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 4 نقاط، في المركز الـ13.