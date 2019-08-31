أهداف مباراة برشلونة وأوساسونا (2-2) فى الدوري الإسباني... فيديو

تعادل نادي برشلونة مع مضيفه أوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب "السادار".

في الدقيقة السابعة من عمر المبارة سجل روبيرتو توريس هدفاً مباغتاً في شباك برشلونة.

وحاول لاعبو البارسا الرد على الهدف المبكر إلا أنهم لم يتمكنوا حتى نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني قرر فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تنشيط الخط الهجومي بالدفع أنسو فاتي بدلا من نيلسون سيميدو الظهير الأيمن، وفي الدقيقة 51 نجح أنسو فاتي في تحقيق التعادل بهدف قاتل في مرمى حارس أوساسونا، ليصبح فاتي في سن السادسة عشر و304 يوما أصغر لاعب يحرز هدفا في تاريخ نادي برشلونة.

وفي الدقيقة 64 تمكن آرثر ميلو من تحقيق التقدم لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة من كارلس بيريز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تهز شباك روبن للمرة الثانية.

واحتسب حكم المبارة ضربة جزاء لأوساسونا نتيجة لمسة يد ضد جيرارد بيكيه ليسجل منها روبرتو توريس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 81.

وغاب الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي عن المباراة.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف أوساسونا الذي يحتل المركز الرابع بخمس نقاط دون تلقي أي هزيمة.