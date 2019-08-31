ساديو ماني منفعل وكلوب يبتسم والسبب محمد صلاح... فيديو

أظهرت مقاطع مصورة انفعال جناح ليفربول الانجليزي ساديو مانى في أثناء استبداله في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

واستبدل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أوريجي بدلا من ساديو مانى في الدقيقة 85، وظهر ماني منفعلا عند خروجه من أرض الملعب، وحاول زميليه جيمس ميلنر وجو جوميز تهدئته، بينما اكتفى كلوب بالابتسامة وأدار ظهره له ليتابع أحداث المباراة.

ساديو #ماني خرج غاضبا بسبب تبديل كلوب له، ولعدم تمرير محمد #صلاح الكرة له في فرصة انفرادين pic.twitter.com/J5VFS0ddXx — Plus Kora90 (@PKora90) August 31, 2019

​ولم يتضح بعد السبب الذي أظهر ماني بهذا الانفعال والغضب بينما ذهب عدد من المحللين إلى أن السبب يكمن في "أنانية" اللاعب محمد صلاح الذي رفض طوال المبارة تمرير الكرة له.

85' - Our second change, as Mane is replaced by Origi.



[0-3]#BURLIV pic.twitter.com/i4FwF3iE2Y — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2019

​ومن جانبه اعتبر محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية الرياضية أن عدم تمرير صلاح الكرة لماني "خطأ فني"، وتابع إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره.

​وأضاف أبو تريكة في تحليله للمباراة: "محمد صلاح أخطأ بعدم تمريرة كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى غير الجيدة ومن مسافة بعيدة".

وتابع: "لكن انفعال ساديو مانى بعد استبداله خطأ بالرغم من أنه له الحق أن يغضب، كنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات."

وأضاف أبو تريكة: "هناك تنافس واضح بين محمد صلاح ومانى وذلك بسبب رغبتها في تسجيل وصناعة الأهداف، والمنافسة على أفضل لاعب أفريقي".

#الدوري_الإنجليزي ⚽️



صافرة النهاية: بيرنلي 0 ليفربول 3



رقم قياسي جديد للريدز! رجال كلوب يحققون الانتصار الـ 13 لهم على التوالي في البريميرليغ وينجحون في استعاد صدارة الترتيب 💯#beINPL #BURLIV pic.twitter.com/3lmnLXpEmk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 31, 2019

​سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي ليحتفظ بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب، اليوم السبت.