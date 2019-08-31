ساديو ماني منفعل وكلوب يبتسم والسبب محمد صلاح... فيديو

واستبدل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أوريجي بدلا من ساديو مانى في الدقيقة 85، وظهر ماني منفعلا عند خروجه من أرض الملعب، وحاول زميليه جيمس ميلنر وجو جوميز تهدئته، بينما اكتفى كلوب بالابتسامة وأدار ظهره له ليتابع أحداث المباراة.
ساديو #ماني خرج غاضبا بسبب تبديل كلوب له، ولعدم تمرير محمد #صلاح الكرة له في فرصة انفرادين pic.twitter.com/J5VFS0ddXx— Plus Kora90 (@PKora90) August 31, 2019
ولم يتضح بعد السبب الذي أظهر ماني بهذا الانفعال والغضب بينما ذهب عدد من المحللين إلى أن السبب يكمن في "أنانية" اللاعب محمد صلاح الذي رفض طوال المبارة تمرير الكرة له.
85' - Our second change, as Mane is replaced by Origi.— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2019
[0-3]#BURLIV pic.twitter.com/i4FwF3iE2Y
ومن جانبه اعتبر محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية الرياضية أن عدم تمرير صلاح الكرة لماني "خطأ فني"، وتابع إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره.
اللقطة التي تسببت في غضب #ماني؟ 🤔#اسيست pic.twitter.com/cAmKVGQ4uP— Assist ⚽ (@Assistkoora) August 31, 2019
وأضاف أبو تريكة في تحليله للمباراة: "محمد صلاح أخطأ بعدم تمريرة كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى غير الجيدة ومن مسافة بعيدة".
وتابع: "لكن انفعال ساديو مانى بعد استبداله خطأ بالرغم من أنه له الحق أن يغضب، كنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات."
وأضاف أبو تريكة: "هناك تنافس واضح بين محمد صلاح ومانى وذلك بسبب رغبتها في تسجيل وصناعة الأهداف، والمنافسة على أفضل لاعب أفريقي".
#الدوري_الإنجليزي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 31, 2019
صافرة النهاية: بيرنلي 0 ليفربول 3
رقم قياسي جديد للريدز! رجال كلوب يحققون الانتصار الـ 13 لهم على التوالي في البريميرليغ وينجحون في استعاد صدارة الترتيب 💯#beINPL #BURLIV pic.twitter.com/3lmnLXpEmk
سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي ليحتفظ بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب، اليوم السبت.
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