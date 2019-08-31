اشتباك عنيف بين جماهير أستون فيلا والشرطة بعد إلغاء هدف في الوقت القاتل... فيديو

اشتبكت جماهير أستون فيلا مع الشرطة عقب إلغاء الحكم، اليوم السبت، لهدف التعادل للفريق في اللحظات الأخيرة امام كريستال بلاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هنري لانسيبيري هدف التعادل لأستون فيلا في الدفائق الأخيرة للمباراة ليعدل النتيجة قبل أن يلغيه حكم المبارة، كيفن فريند، بداعي أن المهاجم، جال غريليش، زميل لانسبيري ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل الهدف.

وفشل قائد أستون فيلا، غريليش، في الحفاظ على هدوئه واشتعل غضب الجماهير في المدرجات، حيث اشتبكت مع الشرطة وسط مشاهد عنيفة للغاية بسبب إلغاء هذا الهدف الذي كان سيمنح الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز نقطة على الأقل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن رجال الشرطة استخدموا الهراوات أثناء محاولتهم تهدئة جماهير فيلا الغاضبة بشدة.

🎥 - رجل أمن يقوم بضرب احد المشجعين بوحشية.

pic.twitter.com/yHHnkQL7XB — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) August 31, 2019

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، طرد المصري محمود حسن (تريزيغيه) المنضم حديثًا لأستون فيلا من قاسم باشا التركي.