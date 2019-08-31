ليس بسبب الاستبدال... كلوب يرفض الكشف عن سبب غضب ماني

قال يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، إن الغضب الذي أظهره لاعب الفريق ساديو مانى ليس بسبب استبداله أمام بيرنلي.

وردا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله"، بحسب موقع "يلا كورة" الرياضي.

وأوضح كلوب في تصريحات له عقب مبارة فريقه مع بيرنلي والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة:"لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها".

وتابع: "ساديو مانى إنسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس".

ساديو #ماني خرج غاضبا بسبب تبديل كلوب له، ولعدم تمرير محمد #صلاح الكرة له في فرصة انفرادين pic.twitter.com/J5VFS0ddXx — Plus Kora90 (@PKora90) August 31, 2019

أظهرت مقاطع مصورة انفعال جناح ليفربول الانجليزي ساديو مانى في أثناء استبداله في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليغ".

واستبدل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أوريجي بدلا من ساديو مانى في الدقيقة 85، وظهر ماني منفعلا عند خروجه من أرض الملعب، وحاول زميليه جيمس ميلنر وجو جوميز تهدئته، بينما اكتفى كلوب بالابتسامة وأدار ظهره له ليتابع أحداث المباراة.

​وسجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي ليحتفظ بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب، اليوم السبت.