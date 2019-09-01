القصة لم تنته... نيمار عرض تقديم 20 مليون لتسهيل انتقاله لبرشلونة

قام البرازلي نيمار بتقديم عرض ضمن محاولات خروجه من ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان الى برشلونة، في الوقت الذي رفض النادي الباريسي العرض واعتبره غير قانوني.

البرازيلي حاول بكل الطرق الخروج من النادي الفرنسي، ومساعدة برشلونة في مفاوضات انتقاله وذلك من خلال مساهمته بمبلغ 20 مليون يورو في صفقة الانتقال.

لكن جميع المفاوضات باءت بالفشل للوقت الحالي قبل يوم من إغلاق سوق الانتقالات.

انسحاب النادي الكتلوني من الصفقة فتح الباب أمام غريمه المدريدي، ريال مدريد خلال الساعات القادمة لإحداث قنبلة في سوق الانتقالات الحالي أو حتى الشتوي القادم.

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار تمت رؤيته في حديث مع أحد مسؤولي ريال مدريد للحديث حول خططته المستقلبية، وبالرغم من إعلان الفرنسي بالبقاء داخل معقل حديقة الأمراء، إلا أنه مع البرازيلي كل شيء وارد حدوثه.