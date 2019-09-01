بالفيديو.. أهداف مباراة روما ولاتسيو (1-1) في الدوري الإيطالي

انتهى دربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بالتعادل 1-1.

تقدم الجيالوروسي بهدف في الدقيقة 17 عن طريق كولاروف، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن روما.