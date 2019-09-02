ناصر الخليفي يحدد سعر نيمار

يمكن للبرازيلي نيمار دا سيلفا الرحيل عن باريس سان جيرمان، بشرط حصول نادي العاصمة على 300 مليون يورو، وفقا لما أكدة ناصر الخليفي، رئيس النادي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يعلم الخليفي أن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، لكنه أكد أن "الأمر ليس سهلا".

وقال الخليفي خلال الاجتماع، حسبما تزعم الصحيفة: " نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضا ضخما قيمته 300 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 أغسطس/أب الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعا بما يكفي حينها، حيث كان يتضمن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو إضافة إلى مبلغ مالي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها.

ونقلت الصحيفة أن النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط اللاعب بنفسه، لكنه في النهاية سيستمر مع سان جيرمان.