عقب إنجازه التاريخي... كلوب يشدد على أهمية فيرمينو

حرص يورغن كلوب على تأكيد مدى أهمية روبيرتو فيرمينو، الذي كتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.

صاحب الرقم 9 بات أول لاعب برازيلي يحرز 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل في الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

ووصف كلوب لاعبه بأنه "محرك الفريق"، مضيفاً: "نأمل أن يبقى هكذا. ماذا يمكنني أن أقول عن بوبي، ولا يعرفه الجميع؟ هو لاعب مهم للغاية".

وتابع: "هو يستمتع كثيراً باللعب مع هذا الفريق مع كل هؤلاء اللاعبين المتفوقين حوله".

صاحب الـ27 عاما، يخوض بداية موسم رائعة بتسجيل هدفين وصناعة ثلاثة، مساهما في تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري قبل أول توقف دولي.

وأتم كلوب: "عندما تكون حولك كل هذه السرعة، يمكنك أن تكون هذا الرجل الذي يتواجد بين الخطوط، وتسجل الأهداف. هو لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا".