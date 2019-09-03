للعام العاشر... رونالدو أحسن لاعب في البرتغال

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019.

وتعد هذه المرة العاشرة التي يحصل فيها رونالدو على الجائزة.

وتفوق رونالدو على الرباعي روبين نيفيس لاعب ولفرهامبتون، وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، وبرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز صانع ألعاب سبورتينغ لشبونة.

وقال اللاعب عقب التتويج: "كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة الليلة، هذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018، مررت بعام صعب على المستوى الشخصي، معقد للغاية".

ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: "يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن لديهم موسما رائعا".

وقاد رونالدو فريقه للفوز بلقب الدوري الإيطالي، كما قاد منتخب بلاده للفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن صاحب الـ34 عاما، دخل ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.