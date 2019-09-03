بالفيديو... أول ظهور لنجم الكرة المصري عمرو زكي عقب تعرضه لحادث مروع

طمأن نجم كرة القدم المصرية السابق عمرو زكي، جماهيره ومحبيه، بعد أن تعرض لحادث سير مروع قبل أيام.

ويعاني عمرو زكي من إصابات خطيرة، إثر حادث سير تعرضت له سيارته، الجمعة، على طريق الساحل الشمالي، غربي الإسكندرية.

وظهر زكي في فيديو قصير من داخل المستشفى، قائلا: "أنا الآن أفضل وأتمنى أن أعود بسرعة للناس التي تحبني. أشكر كل الإعلاميين الذين اهتموا وكل جمهور مصر".

وانتشرت صورة لمهاجم منتخب مصر السابق، وهو جالس على الأرض والدماء تغطي جسده ووجهه.

يذكر أن عمرو زكي صاحب الـ36 عاما بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع فريق المنصورة، ثم انتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، قبل اللعب في أوروبا لعدد من الأندية أبرزها ويغان وهال سيتي.

عمرو زكي بعد تعرضه لحادث سير: هرجع أحسن من الأول@almedanyk https://t.co/grMcU9Pprj pic.twitter.com/dreK36Wyc5 — الرياضة اليوم (@riadayoum) September 3, 2019

وتوج زكي بألقاب عدة خلال مسيرته، أبرزها بطولتي كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2008 مع منتخب مصر، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.