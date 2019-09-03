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15:03 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أنطوان غريزمان

    وكالة: فرق الدوريات الخمس الكبرى تنفق 6 مليارات دولار في الانتقالات الصيفية

    © AFP 2019 / LLUIS GENE
    رياضة
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    كشف تقرير صحفي أعدته وكالة "رويترز" أن فريق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أنفق أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

    وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن فرق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أنفقت ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، أي ما يعادل 6.13 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

    لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان - نال كرة adidas البرونزية
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    وقال محلل مالي في مؤسسة "ديلويت سبورتس غروب" إن ما تم إنفاقه أعلى بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي السابق لإنفاق عام 2018.

    كما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" 1.55 مليار يورو، بصافي إنفاق قدره 635 مليون يورو.

    كمل تجاوز إنفاق الدوري الإسباني "الليغا" حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخه، حيث وصل إلى 1.37 مليار يورو، فيما وصل إنفاق الدوري الإيطالي إلى 1.17 مليار يورو، فيما اكتفت البندوزليغا الألمانية بإنفاق 740 مليون يورو، فيما أنفق الدوري الفرنسي 670 مليون يورو.

    وقال دان جونز، الشري في مؤسسة "سبورتس بزنس" إن إنفاق الأندية هذا الموسم، وصل إلى مستويات قياسية.

    وأرجع المحلل المالي هذا المستوى غير المسبوق من الإنفاق إلى عدة عوامل، أبرزها "الدخل الإضافي الذي حصلت عليه الأندية من بث المباريات والمشاركات في البطولات المختلفة، والتوزيعات اللاحقة في مسابقات أندية اليويفا".

    وأردف: "بالإضافة إلى عدد من العوامل الخاصة بالأندية، مثل التغييرات الإدارية، التي تهدف تحسين الفرق لتحقيق الأهداف، سواء عن طريق تحسين النتائج أو تحسين الأداء المالي للنادي".

    أما عن أبرز الصفقات، فقالت "رويترز" إن أبرزها كان تعاقد أتليتكو مدريد الإسباني مع المهاجم جواو فيليكس، ذو الـ19 عاما من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو.

    أما الصفقة الثانية الأكبر، فكانت انتقال المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة الإسباني من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

    ​والصفقة الثالثة، هو انتقال البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

    ورصد التقرير أن صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي، كان أقل من المعدل الأسبق بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 61.30 مليون دولار أمريكي.

    وقال جونز عن ذلك: "يبدو أن البريمر ليغ كان يرغب في صفقات أقل بكثير مما تصل به إلى المستويات القياسية، وهو أدنى رقم حققه منذ صيف 2015".

    وأتم بقوله: "لا يزال هناك توقعات بزيادة الأجور بمعدل أكبر من الإيرادات خلال الموسمين المقبلين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار رياضة, إدين هازارد, الدوري الإنجليزي, الدوري الألماني, الدوري الإيطالي, الدوري الإسباني
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