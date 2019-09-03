مفاجأة... جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن جماهير نادي ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وعللت جماهير الريدز طلبها برحيل محمد صلاح بأن فريقهم لم يتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عكس الأندية الإنجليزية التي استعدت بشكل مميز للموسم الجاري بإبرام العديد من الصفقات المميزة للمنافسة على البطولات.

وبرغم أن محمد صلاح واحد من أبرز اللاعبين المعشوقين من قبل جماهير نادي ليفربول، ودائما ما يلقى دعهما في المدرجات، نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا اليوم الثلاثاء نقلاً عن موقع مشجعي ليفربول "روسينغ ذا كوب" الخاص بجماهير الريدز، يطالبون فيه إدارة النادي ببيع اللاعب.

وقال الموقع أن على ليفربول أن يكرر نفس الحيلة التي اتبعها في 2018 حين باع لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، واستفاد من عائد بيعه الكبير في تدعيم صفوف الفريق بإثنين من أبرز لاعبي العالم حالياً، وهما: المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، واللذان كانا سببا رئيسيا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الفريق بصعوبة وبفارق نقطة واحدة لقب الدوري الإنجليزي أمام منافسه القوي مانشستر سيتي.

وأوضح الموقع أنه يجب على المدير الرياضي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز أن يستفيد من صلاح في الصيف المقبل في تدعيم صفوف الفريق بشكل أكبر.

وطرح الموقع 3 لاعبين قادرين على تعويض رحيل محمد صلاح، وطالب إدارة النادي بمحاولة التعاقد مع إثنين منهما، وهما:

- الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان.

- الإنجليزي جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

- الألماني كاي هافيرتز، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن.

ووفقا للموقع، "أثبت ليفربول في السنوات الأخيرة أنه بإمكانه استبدال النجوم، فقد استغنى عن كوتينيو، ونجح بأمواله في صنع اقوى خط دفاع في العالم".

وفي وقت سابق، نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن تقارير إنجليزية، أن ليفربول مستعد للتنازل عن محمد صلاح نهاية الموسم الحالي "2019-2020".

وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

وساعد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وكان ليفربول تعاقد مع محمد صلاح قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.