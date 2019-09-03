مجانا لأول مرة... خبر سعيد من "فيفا" بشأن مونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، "يبث الفيفا، العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال، بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري".

African qualifiers for the FIFA World Cup 2022™ live on @fifacom and YouTube - https://t.co/PgdWgu4NzP — FIFA Media (@fifamedia) September 3, 2019

ومن بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، مواجهات توجو مع جزر القمر، وجامبيا ضد أنجولا، وزيمبابوي مع الصومال.

يذكر أن مونديال قطر هو النسخة 22 لبطولة كأس العالم وهي المرة الأولى التي تقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً المرة الأولى التي ستجري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وذلك بسبب الحرارة المرتفعة جداً في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الذي تجرى فيه عادة هذه البطولة.