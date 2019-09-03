شاهد... "فيفا" يكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم 2022 في قطر

الشعار على هيئة دائرة معقودة تدل على ربط العالم ببعضه وتواصل مختلف الثقافات معا مثل الثقافة العربية والدولية.

أما المنحيات في الشعار ترمز إلى الكثبان الصحراوية المتموجة في قطر والخليج كما يأخذ شكل رقم 8 تذكيرا لملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، كما يرمز أيضا إلى رمز اللانهاية.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

يشير أيضا الشعار إلى الملابس الشتوية المستوحاة من منطقة الخليج خاصة أنها ستكون أول بطولة كأس عالم تقام في الشتاء، وهو يشبه إلى حد كبير إلى "الشال الصوف" العربي وهو الذي يتم ارتدائه في فصل الشتاء في منطقة الخليج وحول العالم أيضا.

وكتابة الكلمات على الشعار مستوحاه من جماليات فن الخط العربي وتبرز أناقته من خلال التطويل الذي يضاف بين الحروف والرسم الفريد لحرف الـQ باللغة الإنجليزية.

#شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢، والذي يستوحى ابرز عناصره من الشال التقليدي والذي يرتديه الناس حول العالم وفي منطقة الخليج خاصة #قطر2022 pic.twitter.com/EEe6wPyBOm — مونديال قطر 2022 (@Qater_2022_hd) September 3, 2019

يذكر أن مونديال قطر هو النسخة 22 لبطولة كأس العالم وهي المرة الأولى التي تقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً المرة الأولى التي ستجري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وذلك بسبب الحرارة المرتفعة جداً في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الذي تجرى فيه عادة هذه البطولة.