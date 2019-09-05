"الهلال السعودي" يرد على قرار اتحاد كرة القدم السوري ضد عمر خربين 

وأوضح هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأسباب التي دفعت لاعب الهلال عمر خربين إلى الاعتذار عن عدم اللحاق بمعسكر منتخب بلاده، المقام حاليا.

"ظروف زوجته الصحية"

وكتب الكثيري، عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر": "بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلا أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودا استدعت اعتذاره خطيا وهاتفيا عن مشاركة منتخب بلاده، وذلك للوقوف إلى جوار زوجته بألمانيا".

وأضاف: "وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين".

بخصوص موضوع المحترف السوري "عمر خربين"، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلاّ أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في "ألمانيا" وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين

3⃣ — هشام الكثيري (@hisham_28) September 4, 2019

هل يتهرب خربين من المنتخب؟

وقرر الاتحاد السوري لكرة القدم معاقبة المهاجم عمر خربين بحرمانه من تمثيل منتخب سوريا بعد اعتذار الأخير عن الانضمام للمنتخب وخوض مباراة الفلبين في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

وقال الاتحاد السوري في بيان:

"نظرا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية فقد قرر الاتحاد السوري وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين عدم دعوته للمنتخب بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب".

وأضاف الاتحاد السوري في بيانه: "إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوما، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان".

وأكد الاتحاد: "أن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء".

وأضاف: "يحتفظ الاتحاد السوري بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته".

ويواجه منتخب سوريا الفلبين، اليوم الخميس، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر، وأوقعت القرعة نسور قاسيون في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة جوام وجزر المالديف والصين، بجانب الفلبين.

يذكر أن خربين (25 عاما) سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2017.