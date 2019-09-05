كم سيجني نورمحمدوف من نزاله القادم في أبو ظبي

تحدث عبد المنعم نورمحمدوف والد ومدرب المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف عن نزال ابنه المقبل مع داستن بويريير المقرر في مدينة أبو ظبي الإماراتية في 7 سبتمبر/أيلول.

يواجه المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف خصمه القادم داستن بويريير في مدينة أبو ظبي الإماراتية للدفاع عن حزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.

حيث تعتبر المواجهة الأولى للمقاتل الروسي بعد غيابه عن حلبات النزال لتسعة أشهر بسبب الإيقاف بعد المشاكل التي حصلت خلال لقائه الأخير أمام ماكغريغر.

وقال مدرب المقاتل الروسي، عبد المنعم "عائدات النزال ستكون أكثر من 3 إلى 3.5 من تلك التي كانت من لقاء ماكغريغور، نحن لا نقاتل من أجل أمور صغيرة، فنحن نعرف قيمتنا، 2 مليون من لقاء ماكغريغور، هذا لا يكفي بالنسبة لنا لأننا الأفضل ولدينا شعبيتنا.ونحن نعرف ذلك وعندما سنخرج في القاعة سنرى كيف سيتجمعون حولنا وحول بويريير".

يذكر بأن حبيب حصل على مليوني دولار من لقاء ماكغريغور دون حساب أموال الرعاة من الإيرادات والإعلانات والبث.